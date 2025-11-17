將來銀行推美股碎股免千元投資方案 純網銀首發服務！

將來銀行NEXT BANK即日起推出純網銀首發的「美股碎股交易」服務，主打「最低不用台幣千元」即可入手輝達（NVDA）、微軟（MSFT）等熱門股或SPY、QQQ等ETF，讓全民均可透過紀律投資享受複利帶來的最大效果、透過長天期的累積，打造自己的未來年金，邁向財務自由。

將來銀行為國內三家純網銀中，首家推出「免台幣千元即可投資美股」的領先者，以「一站式服務」解決投資人過往需跨銀行、跨境等多步驟進行「換匯」、「匯款」及「下單」的繁複程序，只需在將來銀行App上即可完成「換匯、移入投資口袋、下單」3個簡單操作；以台幣定期定額更可「直接下單」，享受快捷便利的數位金融服務。

將來銀行觀察國人透過銀行投資美股面臨3大痛點：

第一是投資金額門檻較高，手頭上的小額資金要累積到更多才能進場投資

第二是市場的波動幅度加大，較難掌握資產價格的相對高點及低點

第三則是手續費用較高，無法讓進場投資的資金充分發揮100％的複利成效。

因此，將來銀行美股碎股投資以三大行動邀請全民一同加入這場金融革新：

1. 降低投資門檻至「台幣千元有找」，無論是社會新鮮人還是小資族，人人都可透過最低30美元或台幣千元啟動便捷的美股碎股投資。

2. 提高定期定額彈性，每月最多28日可高頻次扣款。將來銀行客戶每月1-28日均可設定扣款，可因應每位客戶不同的資金入帳時間，讓客戶做最適合的資金安排，更有助客戶掌握市場完整「微笑曲線」，透過「低門檻、高頻次」的定期定額投資，更有紀律地擴大投資成果。

