將來銀行美股AUM三個月狂飆7倍！市場唯一推「吃到飽」優惠

低申購門檻、低費用，讓純網銀將來銀行NEXT BANK迅速成為美股投資族最愛的平台之一。據將來銀行內部統計，美股佔整體資產管理規模（AUM，Assets Under Management）近3個月內躍升7倍，比率達14％，顯示海外投資族熱情擁抱將來銀行平台，直接推動了將來銀行客戶資產配置結構性轉變。

為回應市場熱度，將來銀行強勢推出美股與美股 ETF 震撼優惠：在3月底前，不論單筆申購或定期定額， 每人手續費總額最高僅各收台幣 99 元，雙雙享有吃到飽優惠；同步搭配新戶美元優利定存 6% 與新資金 3.8% 專案，助投資人全方位實踐財富增長計劃。

隨著 AI 浪潮橫掃全球，成長動能強勁的美國科技股始終是市場焦點。適逢農曆春節年終與紅包資金入帳，將來銀行祭出市場唯一的「美股/美股ETF申購筆數無上限，手續費最高99元」活動，即日起至 3 月底前，無論是偏好靈活進場的「單筆申購」或堅持長期紀律的「定期定額」，每人手續費總額最高各僅收台幣 99 元，讓投資成本大幅降低。

對於追求成本極小化的小資族而言，現在更是佈局美股的最佳時機。透過將來銀行 App，美股定期定額申購門檻低至 30 美元，手續費僅 0.1%（最高僅收 99 元），且至 6 月底前，不論單筆或定期定額，信託管理費通通 0 元。這項結合「低申購門檻、低收費」的策略，讓習慣高效理財的數位族群，在資金入帳的第一時間，就能以極致實惠的成本，一站式輕鬆完成全球資產配置。

將來銀行美股投資業務具備三大特色：

1. 「碎股輕鬆投」，國人最低可以30美元輕鬆買進輝達（NVDA）、谷歌（GOOGL）、Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）等高價科技股或ETF。

2. 「一站式平台」，開戶及交易流程又快速，透過將來銀行App即可輕鬆一鍵完成海外投資所需的換匯及匯款等流程，實現「換匯、匯款、投資」一條龍服務，解決海外券商入金繁瑣、電匯成本高昂的痛點。

3. 「保障最可靠」，資金透過國內金融體系服務，降低海外突發風險，全程受到良好保障。

不僅如此，對追求穩健收益或有資金避風港需求的投資人，將來銀行即日起至3月15日前，新戶可享「美元3個月優利定存 6%」，既有客戶新資金亦享「美元3個月 定存3.8%」優利回饋，對於等待美股進場時間機或定存到期的投資人，均能享有穩定的優利回報。

