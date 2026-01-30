將來銀：去年存放款淨增額大增 預計2027年轉虧為盈

（中央社記者蘇思云台北30日電）純網銀將來銀行今天表示，截至2025年底，客戶數達55萬戶，存款餘額近新台幣600億元，放款餘額逾370億元，淨增額大增，客群基礎與存放餘額等指標強勁成長，經營模式具高度穩健性，預計2027年轉虧為盈。

將來銀行今天晚間舉行謝年會，將來銀行董事長郭水義表示，「純網銀就是將來、將來就是純網銀」。去年推出台、外幣可投資美國個股與ETF後，將來銀行成為國內唯一集外匯、財富管理、保險、房貸、信貸、存款、支付、繳費服務於一身的純網銀業者。今年將持續朝達成開業6年轉虧為盈、形塑金融科技創新品牌、普惠金融發展標竿3大願景邁進。

郭水義指出，感謝人員長期付出，提供全體員工每年3天全薪家庭照顧假及1天全薪志工假，成為唯一提供此福利的純網銀，不僅落實兼顧家庭的職場文化，也積極鼓勵人員參與各項社會服務與公益活動。

將來銀表示，客群基礎與存放餘額等指標強勁增長，預計2027年將轉虧為盈。客戶數截至2025年底約55萬戶，淨增加戶數為2024年度逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性。

將來銀行代理總經理張恭賀補充，將來銀行自推出台、外幣投資美股個股及ETF服務後，一舉將國人的投資範疇擴大到全球最大金融市場，今年將瞄準「建構數位外匯、財管首選品牌」。透過24小時的一站式平台翻轉傳統金融，用戶可在APP內一鍵完成換匯、境內外投資，同時也將加速業務成長動能，每季將推出主題式信貸活動，穩健朝盈餘轉正目標邁進。

將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新新光金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等合資籌組。將來銀行目前提供存款、放款、保險、房貸、基金、財管等業務，也參與企業聯貸案參貸。（編輯：張均懋）1150130