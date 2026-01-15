將再戰陳亭妃！謝龍介讚「可敬的對手」 期待正面對決賴清德

國民黨立委謝龍介恭喜民進黨立委陳亭妃初選勝出。(資料畫面)

民進黨今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃擊敗林俊憲勝出。國民黨台南市長參選人謝龍介恭喜陳亭妃，並稱讚她為「可敬的對手」。而針對民調大幅落後，謝龍介表示，台南市長選舉為總統賴清德2028年競選連任的保衛戰，現在他進入戰鬥位置，就是為了跟賴清德正面對決。

民進黨今（15日）壓軸公布2026年台南市長初選民調，立委陳亭妃以超過2個百分點的差距勝過林俊憲，將再度對決國民黨立委謝龍介。謝龍介得知消息後，首先恭喜陳亭妃贏得初選，他強調，自己不會動用網軍，也不會涉入光電，將會打一場堂堂正正、光明正大的選戰，也希望讓台南市民重新有光榮感。

廣告 廣告

謝龍介提到，這次所有的選舉就是面對總統賴清德2028年競選連任的保衛戰，所以他進入戰鬥位置，就是為了跟賴清德正面對決。不過，他不會寄託於民進黨的分裂，因為民進黨在台南已33年，乏善可陳，而民眾期望做出改變，他一定會迎接民眾的期待，完成大家的願望。

而這也將是謝龍介與陳亭妃第6次對決，謝龍介提到，陳亭妃稱自己為「謝龍介天敵」，但他認為沒有所謂的天敵，因為賴清德自稱「黑金官商勾結的天敵」，結果陳亭妃還是出線了，所以他有信心最後會贏得台南市長的選戰。

另外，針對賴清德是否幫陳亭妃站台，謝龍介指出，一定會站台，「但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容」。





更多《鏡新聞》報導

台南市長初選民調揭曉前夕 林俊憲、陳亭妃最後發文致謝支持者

綠選將拚就定位 憲妃誰出線今晚決戰1／藍營中市長人選未定 民眾黨放話「不排除徵召柯P」

綠選將拚就定位 憲妃誰出線今晚決戰2／民進黨台南市長初選電話民調 林俊憲、陳亭妃今晚決戰