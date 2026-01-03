將出任中研院院長 陳建仁感謝「跨學組院士提名」：深感任重道遠

陳建仁將出任中研院院長。（本刊資料照）

總統賴清德在昨（2日）頒布總統令，特任前副總統、前行政院院長陳建仁為中央研究院第13任院長，任期至2031年6月20日止。對此，陳建仁說，「齊心提升台灣頂尖學術研究：一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」。

陳建仁透過臉書說，讚美感謝天主揀選自己作為祂的愛與和平的工具，為中央研究院（中研院）以及台灣學研界服務奉獻，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓台灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉！

陳建仁指出，《中央研究院組織法》明訂中研院是台灣學術研究最高機關，任務包括：人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院。中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視！

陳建仁感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及總統賴清德的圈選，自己被任命為中研院第13任院長。

「我深感任重道遠」，陳建仁說，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉，「祈願天主賞賜我智慧、仁慈、勇敢、毅力、謙卑和感恩！更祈求天佑中研院、天佑台灣學研界」！

