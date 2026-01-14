將出任伊朗「過渡領導人」？傳川普特使密會伊朗流亡王儲

伊朗反政府示威持續升級，美國對伊朗政策出現重大轉向。一名美國高級官員透露，白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）於上週末與流亡美國的伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）進行了秘密會晤。這是自伊朗爆發大規模示威15天以來，川普政府與伊朗反對派舉行的首次高階會談。據悉，巴勒維正積極爭取美方支持，讓自己在伊朗當前政權垮台後成為「過渡期」領導人。

伊朗巴勒維王室成員芮沙．巴勒維。（圖／美聯社）

根據《Axios》13日獨家報導，現年65歲的巴勒維是1979年伊朗伊斯蘭革命中被推翻的巴勒維國王（The Shah）之子，長期在美國領導反對派勢力。隨著伊朗國內抗爭進入第三週，芮沙．巴勒維頻頻現身美國主流媒體，公開呼籲川普政府介入以支持示威者。消息人士指出，白宮國家安全團隊已於13日上午開會討論應對方案，雖然川普總統未出席，但政府內部對芮沙．巴勒維的觀感已發生變化。此前，川普政府並不認為他具備政治影響力，但示威現場多次出現群眾自發高喊芮沙．巴勒維名字的口號，令美方感到意外。

廣告 廣告

一名高級官員透露，美國目前的決策仍處於初步階段，尚未進入決定是否採取軍事行動的模式。知情人士透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在近日的閉門會議中也表示，現階段美方傾向於採取「非軍事打擊手段」來協助示威者。然而，川普13日在社群媒體上的發言顯得更為激進，他號召伊朗人民「繼續抗議」並「接管」政府機構，並承諾「援軍已在路上」。當被問及所謂援軍的具體含義時，川普僅神祕回應：「你們自己去體會。」並指他認為美國人「應該撤出」伊朗。

川普號召伊朗人民「繼續抗議」並「接管」政府機構。（圖／路透社）

根據以色列向美方分享的評估報告，伊朗政府的暴力鎮壓已導致至少5000名示威者喪生。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment）分析師沙賈德普爾（Karim Sadjadpour）指出，多數抗議者出生於1979年革命之後，他們對從未經歷過的巴勒維時代抱有憧憬式的懷舊，認為當時的伊朗經濟繁榮且社會自由。民調數據也顯示，約有三分之一的伊朗人支持芮沙．巴勒維，這比例高於任何其他反對派領袖，使他成為目前唯一能凝聚民族主義情感的替代人選。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家