將出席宏都拉斯總統就職典禮？ 外交部：沒收到邀請

外交部表示，外交部秉持一貫坦承開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包含宏國在內的國家都展開積極交往。（本刊資料照）

宏都拉斯大選最終由親台派候選人阿斯夫拉出線，預計於1月27日舉辦就職典禮。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今日指出，目前為止並未收到宏國的邀請，外交部秉持一貫坦承開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包含宏國在內的國家都展開積極交往。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間曾表示，若勝選將恢復與台灣的邦交，日前曾有美國媒體《華爾街日報》引述知情人士報導，賴清德有意出席親台派的宏都拉斯新任總統阿斯夫拉於1月27日的就職典禮；對此，總統府發言人郭雅慧14日回應，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

盧朝睿今（20日）於例行記者會表示，對於宏都拉斯與其他國家的交往，外交部秉持一貫坦承開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升台灣國際地位，且能拓展拓展台灣國際空間的機會，外交部均會認真待之並全力以赴。

有媒體追問，是否有機會參加就職典禮？盧朝睿回應，因為我國跟宏都拉斯目前沒有邦交國，因此到目前為止還沒有收到宏方的邀請。此外，雲林一對陳姓夫妻去年11月前往中東旅遊，在在阿布達比轉機時突遭拘捕；對此，外交部發言人蕭光偉表示，經律師與當局釐清當事人沒有涉及相關案件後，已於8日解除旅行禁令，17日搭機抵台。

