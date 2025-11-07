將出席「共諜密使一號」追思會 綠：敵我不分 鄭：兩岸和解

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文明(8)日將參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但由於追思對象包含國共內戰時期，因為擔任「共諜」，被國民政府抓獲處死的前國防部中將參謀次長「吳石」，而且他過去的代號是「密使一號」，更是潛伏在台的，最高階諜報人員，民進黨痛批，根本是敵我不分，難道國民黨是肯定共諜的行為嗎？鄭麗文則回應，兩岸因為政治導致許多人失去生命，明天出席活動，就是希望兩岸和解。

中國電視劇沉默的榮耀說：「既然老蔣親自把刀遞到我手裡，我要讓西南的戰略部屬起不了任何作用。」中國央視今年推出電視劇，以1949年中共在台特工吳石為主角，而國民黨新任黨主席鄭麗文，8日即將出席白色恐怖秋祭追思大會，追思對象之一就是他，吳石是前國防部中將參謀次長，身為國民政府將領，卻是中共安插的「密使一號」，更是潛伏在台的最高階諜報人員。

1936到1947年間，從國民政府陸軍少將，一路升官至國防部史料局局長，卻在同一年加入中國共產黨，之後偷偷提供給解放軍，淮海戰場形勢圖，和敵我雙方兵力位置圖，吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續進行地下工作替中共蒐集軍事資料，但就在1950年吳石的共諜身分被發現，被捕後同年即判處死刑，更在1965年被中共追認為「革命烈士」。

如今鄭麗文將前往追思大會，也被質疑難道是接受中共史觀，民進黨發言人戴瑋姍說：「當天活動的流程除了鄭麗文致詞之外，還安排了中共在台統戰組織代表來出席致敬，如此敵我不分，令人錯亂，難道是在肯定共諜的行為嗎。」

當天活動的流程除了鄭麗文致詞之外，還安排了中共在台統戰組織代表來出席致敬，如此敵我不分令人錯亂，難道是在肯定共諜的行為嗎，國民黨主席鄭麗文說：「國共內戰以及全世界的冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張，付出了青春跟生命，明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」

國共內戰以及全世界的冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張，付出了青春跟生命，明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解兩岸和平，藍委也替主席緩頰，不該扣上紅帽子，但鄭麗文上任後，親自祭悼「共諜」，活動還沒開始就掀起討論聲浪。

