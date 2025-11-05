將出訪德國！蔡英文出席「柏林自由會議」

▲蔡英文將於8日前往德國柏林。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.30 ）

[NOWnews今日新聞] 蔡英文辦公室發言人蔡舒景今（5）日表示，前總統蔡英文前總統在主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。蔡舒景表示，蔡英文期盼，透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

蔡舒景表示，蔡英文即將出席參與的第一屆「柏林自由會議」，係由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

「柏林自由週」活動訂於本11月8至15日舉行，蔡英文將於10日於「柏林自由會議」中發表演說。該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。



