將出院了？傳陳菊春節年後銷假上班 陳其邁回應

外傳監察院長陳菊復原狀況不錯，將在春節前出院，年後銷假上班。資料照，行政院提供



監察院長陳菊住院至今已超過1年，外傳她預計將在春節前夕出院、年後上班；對此，高雄市長陳其邁今天（1/1）受訪表示，陳菊身體恢復狀況非常好，但工作部分「毫無所悉」。

陳菊今年已74歲，2024年12月因感冒前往高醫就診，經例行性健康檢查發現右腎有3.5公分腫瘤，手術切除後，出院前一天出現肢體無力狀況，檢查發現左側腦血管阻塞，住院治療至今。

有媒體報導，陳菊經治療後目前已可行走，雖還需要柺杖輔助，但整體狀況已可負擔公務，復原進度優於預期，預計2月初春節前夕出院，並在年後銷假上班。

廣告 廣告

陳其邁今天在元旦升旗典禮被問及此事時回應，媽的身體恢復的狀況非常好，這是大家的期待，然而工作的部分，他毫無所悉，但希望花媽能夠加油、身體更加健康。

更多太報報導

阿妹當總導演！台東跨年28萬人觀看輾壓全國 玖壹壹春風曝「為什麼這麼強」

看到的人會幸福吧？鄭明典曬玉山2026第一道曙光 重重山巒光芒萬丈

元旦很冷！強烈冷氣團發威下探12℃ 專家：下周不排除有寒流