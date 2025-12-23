將北捷隨機攻擊歸咎《角頭》 高捷不爽嗆聲：胡扯八道！

【緯來新聞網】近日北捷隨機攻擊事件人心惶惶，不料有網友將事件歸咎於黑幫電影像是《角頭》系列，《角頭》主演高捷今（23日）出席電影《叫我驅魔男神》映後活動，他不滿直說：「真是胡扯八道！」他表示，將社會問題推給影視作品是非常不負責任的說法，雖然他不看社群評論，但認為比起將社會亂象推給電影，家庭教育的影響才更為重要，直言，不要將藝術創作與現實犯罪掛勾。

高捷不爽直接說出心聲。（圖／記者許方正攝）

近期《角頭－鬥陣欸》在Netflix上架，但被一名影評點出是「割韭菜」，這讓該片監製張威縯（宏哥）很不滿，而高捷也力挺宏哥，記者會不爽開炮：「什麼叫影評？他有什麼資格說自己是影評？」更說：「那個人我決定把他封殺。」高捷強調，電影每一場戲都好廢大量人力、物力、財力，他認為電影是藝術創作，應該多給予鼓勵，不應該隨意批評。

《叫我驅魔男神》出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞試片後在媒體面前合體亮相。（圖／記者許方正攝）

《叫我驅魔男神》出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞試片後在媒體面前合體亮相，張懷秋在片中飾演遭到惡神阿修羅附身的瘋吉，他表示：「我的想像是天馬行空，表演時有想像自己的轉變。剛剛看完，哇！超出我當初任何的想像，看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員，特效太厲害，有驚艷到，導演很用心。」

游安順的寶貝兒子游禮在片中客串也驚喜登場。（圖／記者許方正攝）

游安順的寶貝兒子游禮在片中客串也驚喜登場，這是他第一次登上大銀幕客串演出，飾演童年時期的湯仔，兩人從現實生活中的父子，在片中則是成為爺孫，有多場傳承驅魔的感人場面。因本片是輔15級，游禮還沒辦法觀看電影，很開心可以參與拍攝，對於拍攝的一切感到很新鮮，「爸爸問我要不要來演戲試試看，我覺得好玩。」他現場也秀一段片中的驅魔手勢，透露是拍攝當天一學就會，最難的是寫符咒。



雖然爸爸有工作不在身邊，他被問爸爸帥還是自己帥，當下秒回：「爸爸。」給足爸爸面子，更說未來「有可能」繼續參與演出。導演陳玫君認為他小小年紀有繼承爸爸的大將之風，相信他之後會是閃亮的明日之星。

