將卸任黨主席 朱立倫：未來將是國民黨、社會永遠志工

國民黨主席朱立倫。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席朱立倫後天卸任，後續動向受關注。朱今受訪表示，未來除將是國民黨永遠志工，也會是關懷長輩、培育青年的社會志工，還會持續加強對國際交流，只要對台灣與國民黨有利，一定全力以赴。

朱立倫說，當然希望國民黨能夠更好、更強，未來自己一定是國民黨永遠的志工，只要黨需要他幫忙的地方，都一定全力以赴。

此外，朱立倫也提到，自己長期以來受社會的栽培，所以未來也一定是社會最好志工，除對長輩的關懷，也會持續努力青年培育工作，因為青年才是未來的希望；另外在國際的交流上面，也會持續加強。

