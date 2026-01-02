將可可豆殼再製利用 正修科大可鳳酥獲食創獎肯定

正修科大USR計劃--「創生左堆、再造新佳－創造新埤佳冬的再生力量」，以創新產品「可鳳酥」為主題，榮獲有「飲食界奧斯卡獎」美譽的「食創獎」飲食教育創新獎一星肯定。

產品選用過去常被棄置的可可豆殼進行再製利用，轉化為具市場價值的伴手禮，不僅有效降低加工廢棄物，更大幅提升可可產業鏈附加價值，具體落實「責任消費與生產」的永續目標。