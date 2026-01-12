將台灣戶外精神帶往世界 登山家呂忠翰：要活得像山一樣

台北榮民總醫院今天（12）舉辦大師講堂，邀請登山家呂忠翰（中）分享「攀向極限——存在與生命的價值」。（王家瑜攝）

台北榮民總醫院今天（12）舉辦大師講堂，邀請登山家呂忠翰（阿果）分享「攀向極限——存在與生命的價值」。他多次締造台灣首次無氧登頂世界高峰紀錄，透過數十年的登山經驗體悟到，要活得像山一樣，有寬度、深度和高度，更可以當彼此的靠山，讓每座山相連後，就會是多山的國家。

阿果從小跟著外祖父母務農紮根，又取得師長們的自然觀察、狩獵、野外求生、山岳縱走技巧，戶外探索歲月累積近30年，找出自己核心價值，把山當一位朋友，透過每次攀登能真誠與山相處，感受大自然的野性且學習，把台灣的戶外精神帶入世界去。

阿果說，自己從小愛運動，原本想當籃球國手，雖然個子小但能扣籃。他打過籃球、羽球、棒球、游泳，還練過3年劍道，教練說他有天賦，但他認為那是農村成長、赤腳走路對足底刺激和肌肉表現的掌控力，「台灣有這麼多山海環境，我希望讓下一代能走進去。」

阿果分享，全球有 14 座八千公尺以上的山，聖母峰算是其中比較簡單的，每年有500、600人登頂，而世界第二高峰K2高度8611公尺，攀登過程要在基地營待40到60天做適應，最難的地方是8200公尺處的「瓶頸」，一旦失足就是掉下2000、3000公尺。

台灣從1990年代開始攀登高峰，最著名的是1996年高銘和先生在聖母峰遭遇的山難。阿果說，當時電影描寫台灣人「不會穿冰爪」造成困擾，他在高中看到這段歷史，覺得台灣環境這麼好，我們要證明台灣人可以走出去。2019年在許多貴人幫助下，他首度組隊挑戰K2，2023年以無氧方式登頂。

他也曾面臨生死關頭，2022年攀登世界第三高峰干城章嘉峰，來回走了31小時，其中有9小時處於「斷片」狀態。他回想當時因為缺氧，大腦開始混亂，一度失去記憶，醒來發現仍在冰天雪地中，以為自己死掉了，非常想跳下懸崖，不想留在痛苦當中。直到回到基地營，洗手時凍傷的手碰到溫水，讓他痛到大叫，這才確信自己活著。

今年42歲的阿果認為，不必在乎站得多高，但要對生命致敬，把生命活得像山一樣，有寬度、有深度、有高度。他拍照時總是把自己放在角落，而不是畫面的中間，因為山是幾千萬年形成的，人渺小得連細菌都不如。

北榮院長陳威明表示，台灣有258座超過3000公尺的高山，這在全世界是獨一無二的資產，阿果對大山展現出「敬畏」而非「征服」，是我們最值得學習的態度。

