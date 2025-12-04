將合體直播？黃國昌曬合照喊「I’m ready」 柯文哲：今晚八點我們來了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌1日直播時，提到今(4)日晚上可能會有直播彩蛋。沒想到，稍早突曬和前主席柯文哲的合照，嗨喊「Yes, I’m ready.」，柯文哲則同樣曬照回應，被猜可能將合體直播。

黃國昌日前才同框柯文哲拍片，稍早又雙雙在臉書貼出當日合影，並互相標註對方，黃國昌高喊「Yes, I’m ready.」；柯文哲則寫下「今晚八點，我們來了！」

由於黃國昌近日在直播中表示，「這禮拜四晚上請大家注意，如果沒有意外的話，會加開一場直播，我先跟大家預告，應該啦，百分之九十以上，請大家期待，算是彩蛋」，因此外界猜測2人是否會在今晚合體直播。

原始連結







更多華視新聞報導

柯文哲將復出！ 昌出訪前預告土城十講.陳佩琪上直播

黃國昌訪日見不到親台大咖？ 民眾黨：外界放話非常失禮

宣布退出民眾黨 朱蕙蓉批黃國昌「態度涼薄」：把渣男心態發揮到最巔峰

