將同台蔣萬安簽約？ 黃仁勳爆月底請供應鏈老董吃尾牙

輝達總部落腳北士科T17、T18塵埃落定，趕在農曆年前完成簽約儀式。而輝達執行長黃仁勳去年11月底來台時也曾預告，今年1月會再度來台；今有消息傳出黃仁勳將在本月底來台參加尾牙，屆時會不會出席總部簽約儀式，備受矚目。

黃仁勳去年11月底快閃來台時曾預告，2026年1月會再訪台。根據《鏡週刊》今報導指出，黃仁勳本月底登台，不僅要慰勞輝達台灣公司一年來的辛勞，同時也會邀請台灣供應鏈老闆們齊聚一堂吃美食。

報導並提及，輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計本月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約，由於黃仁勳過年前恰巧也在台灣參加尾牙，屆時會不會與台北市長蔣萬安一起出席簽約儀式，引發關注。

針對輝達將首個海外總部選在台北，蔣萬安去年11月底曾在臉書發文提到，輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書，也向他表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安在去年12月時也曾談到，確實有親自寫郵件給黃仁勳，並向對方說明最新進度，同時也轉達「若能在明年1月順利簽約，非常歡迎黃仁勳屆時人在台灣，一同出席簽約儀式」。

