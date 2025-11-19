將和黃國昌首次會面 鄭麗文：加快藍白合作

▲國民黨主席鄭麗文今天舉行中常會。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午3時會面，國民黨中常會今天為此提前1小時召開。國民黨主席鄭麗文表示，她非常重視在野合作、藍白合作進程，先前因為大罷免、國民黨主席改選的情況而一直無法進行，如今也將配合明年大選加快腳步、加速作業，必定要為國民黨贏得最多席次、最多得票、全面勝利。

鄭麗文說明，今天中常會主要有兩件事情報告，第一是今天會來公布並通過中央委員、中常委改選的相關辦法及時程，希望大家能夠合作並支持；第二則是有關於社會高度關注的，今天為了因應與民眾黨會面，而提前1個小時召開中常會，這也是她就任主席後首次兩黨團隊會面。

鄭麗文表示，她非常重視在野合作、藍白合作進程，先前因為大罷免、國民黨主席改選的情況而一直無法進行，如今也將配合明年大選加快腳步、加速作業，必定要為國民黨贏得最多席次、最多得票、全面勝利；所以藍白合必須要邁進，國民黨在過程中釋出最大善意，同時也感受到民眾黨有同樣期待。

鄭麗文指出，過去在立法院中，國民黨、民眾黨共同面對紛紛擾擾，也須隨時並肩應戰，國會有這樣的需要，未來大選也有同樣的需要；其實就任黨主席後，本來想要去民眾黨中央黨部禮貌性拜會，後來基於場地原因及海內外各界關注，決定另訂時間地點，而兩黨也很快就協商完第一次會面時間地點，國民黨將由她、副主席李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁共5人出席。

鄭麗文提到，這次將會談1小時，兩黨主席受訪共20分鐘，會談除了寒暄外也準備禮物，是李乾龍請鶯歌特別訂製的台灣藍雀，一對分別為藍色及白色，躍上枝頭、喜上眉梢、藍白共行，展現藍白合作，讓台灣一定要贏，用行動顧台灣的決心。

鄭麗文表示，會選在這時間點談合作，除了過去國會合作經驗，地方選舉如何符合台灣民意、保護台灣民主憲政、落實地方自治，這都跟明年選舉息息相關，兩黨要從地方到中央合作，以誠意跟善意讓高度焦慮的台灣社會安心，絕不負民眾期望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。

