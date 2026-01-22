「將問號變驚嘆號」 總統：創新研發助台灣站穩國際

賴清德總統今天(22日)接見「2025第21屆國際傑出發明家獎」得獎人時表示，台灣能夠在國際變局站穩腳步、繳出亮眼的成績單，是創新研發帶動產業升級的成果。他並強調，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程，而科學研究、創新研發更是台灣站穩國際的重要力量。

賴清德總統22日接見「2025第21屆國際傑出發明家獎」得獎人，本屆共有69位得獎，涵蓋各年齡層和專業領域，其中多人更已在國內、外拿下許多獎項，展現台灣的科研和創新實力。

賴總統致詞時，表示發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程。他並細數在場得獎人的各項發明，比如台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，也讓第一線的打火弟兄更安全；台北大學資訊工程系教授林伯星多年來運用人工智慧推動智慧醫療，協助許多醫學中心和專科醫師治療病患。

賴總統也特別肯定天母國小六年級學生楊呈加發明「可攜式家用D.I.Y.排球發球機」，採用手動槓桿構造模擬人體手臂發球動作，不僅能發出各種球路，還不需電力，非常不簡單；另外，台北市復興實中的姊弟檔陳樂熙、 陳樂齊聯手開發能夠改善長輩駝背、促進血液循環的「智慧背心」，也讓人刮目相看。賴清德：『(原音)以前有個廣告台詞說「想像力是你的超能力」，我要說，台灣的科學研究、創新研發能力是我們國家國際級的競爭能力。大家說對不對？』

賴總統感謝發明家們為台灣帶來進步，並表示台灣能夠在國際變局中站穩腳步、繳出亮眼的成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果。如今台灣已經掌握半導體、生技醫療及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性也與日俱增。

賴總統並指出，政府啟動「AI新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設；加上積極推動的「五大信賴產業」，要引領國內百工百業轉向升級轉型的新目標；同時透過「六大區域產業生活圈」，落實台灣的均衡發展，這不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業及服務業都能在全國各地全面發展。 (編輯：柳向華)