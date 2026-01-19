將國防機密資料帶出會議室 黃國昌：「不小心夾帶」已繳回

民眾黨立委黃國昌今參與國防委員會機密會議，離開會議室時，將國防部提供的書面資料也帶走，直至走到樓梯才被軍方官員追上繳回。（資料照／林煒凱攝）

1.25兆軍購特別預算卡關未付委，立法院外交國防委員會今（19日）安排機密會議，由國防部長顧立雄率領官員和朝野立委溝通。不過，民眾黨立委黃國昌離開會議室時，將國防部提供的書面資料也帶走，直至走到樓梯才被軍方官員追上繳回；對此，他解釋稱是「不小心夾著」，也已經繳回，綠營是刻意抹黑。

針對黃國昌將機密資料帶出會議室一事，民進黨籍外交國防委員會召委王定宇表示，當下已請國防部軍官追上要回資料；民進黨立委沈伯洋則發文直指，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。顧立雄受訪時說，軍方盡最大努力報告能報告的事項，希望委員能保守機密部分。

廣告 廣告

沈伯洋還原現場狀況，他說，當下黃國昌質詢完，王定宇立即要宣告不得洩露之事項，不知為何黃國昌一直往門口要走出去，可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講」，但還沒講完，黃國昌就走出會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

沈伯洋表示， 機密會議的特色是無法直播，所以他會盡量待在現場。但因為立委們都很忙，可能一問完問題就走掉，所以每次機密會議都要在立委進出時提醒事項。

沈伯洋說，雖然機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但機密會議的規範真的非常不足。他說，可能有人會問說為什麼不改革？但綠營早就在2024年國會改革時提了相關方案，結果全部被丟包，最後只過了藍白的國會濫權法案。

黃國昌對此則解釋，他今天準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，才剛開始熱身，召委就站起來示意結束，「這場會議，顯然就是過水」。

黃國昌說，他當下離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

國民黨立委徐巧芯表示，沈伯洋這樣做，也是洩露會議內容，為何裡面誰說了什麼，反而是沈公開講？沈伯洋則反批，自己只是陳述事實，這樣也叫抹黑？「還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」雙方持續隔空交鋒。



回到原文

更多鏡報報導

在野擬自提軍購特別預算 顧立雄稱「沒必要」：內容均依作戰需求提請

黃國昌質疑1.25兆僅編3千億軍購 王定宇酸外行：怎會只有對美採購？

訪美談軍購！黃國昌宣布將自提「國防特別預算」：反對的決心只有更強烈

11歲男童半夜「開槍瞄準老爸頭部」一槍殺了他 原因超離譜