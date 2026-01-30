社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導

曾是軍人的陳姓男子，夥同退役及現役軍人等4人，詐騙自己親堂弟，把人賣給泰國人蛇集團，再假冒詐騙集團向家屬騙了百萬贖金，警方獲報調查，戳破陳姓男子的謊言，另外查出，他偷偷把大量廢棄物傾倒在廢棄的軍營，警方上門逮人，他還開車跑給警察追。

大批刑警來到桃園山區一間工程行，裡頭吳姓嫌犯正好倒車出來，員警立刻按喇叭示意停車，但嫌犯的反應，卻是加速落跑。吳姓嫌犯在國道上狼狽落網，另一頭也逮到幕後陳姓主嫌。員警來到新竹關西，逮捕正要出門的陳姓男子，他從陸軍特戰的志願役退伍後，涉嫌將自己親堂弟賣給泰國人蛇，還詐騙自己叔叔，遭警方盯上。

將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）檢警調查發現，陳姓男子2024年11月退伍後，隔年6月找來初姓共犯，誆騙堂弟以合夥經營工程行為由，將人賣給泰國人蛇集團，還跟親戚謊稱，堂弟欠一屁股債，逃到泰國去，再假裝自己是人蛇集團主嫌，前前後後詐騙贖金165萬元，但錢付了、人卻沒回來，被害者家屬才趕緊報警調查，戳破最親的堂哥，才是幕後主使者。

將堂弟賣給泰國人蛇 前軍人詐騙叔叔百萬贖金

將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金（圖／警方提供）而整起事件，還有案外案，員警會同環保局人員，來到一處廢棄軍用涵洞，這邊竟然變成陳姓男子違法傾倒垃圾的場所，檢警發現陳姓男子跟另外兩名共犯合夥開工程行，卻是掛羊頭賣狗肉，違法丟棄垃圾，每次跟店家簽約一年45萬，幫忙收垃圾，實際是趁半夜把垃圾拿去偏僻地點亂丟。三名嫌犯過去一起在國軍服役，退伍後再一起犯罪，通通被依法送辦。

