將夢想付諸漫畫 肌萎症翁力哲獲頒新芽獎

台南今年的新芽獎學金頒獎典禮，300多位獲獎學生，手中都有張插畫明信片，像是「兩隻老虎——象徵長幼互愛的孝悌獎」、「鯉魚越龍門——象徵突破與發光發熱」，創作者是18歲、獲得「特殊表現獎」的翁力哲，患有肌萎症，只有上半身能自由運用，板模工爸爸獨力將他帶大，如今力哲是漫畫系的大一新鮮人，夢想成為漫畫家，用畫筆將愛與希望帶給大家。

新芽獎學金得主 翁力哲：「畫眼睛的構想 看起來比較閃亮，比較可愛 比較少女的臉。」

細膩筆觸、描繪出生動線條，力哲患有先天「脊髓性肌肉萎縮症」，只能久坐，但分分秒秒都把握。

新芽獎學金得主 翁力哲：「我從國中開始的志向，就是成為一個漫畫家，又或者是圖文工作者，現在可能就是我的壯年期，我可能 會越來越衰弱，大家常說 先苦後甘嘛，我沒有辦法 退休之後，就只能插著氧氣管之類的，我不能先苦後甘，我那樣做 只會先苦後苦，那我乾脆先甘後苦還比較好。」

翁力哲的學校導師 鄭倖宜：「很會畫畫，滿會帶動班上的氣氛的，不惜犧牲他的色相，還有跟同學做自主學習，有些事情 如果沒有人做，他都會去把它撿起來做，是我們班上的靈魂人物，希望他可以早日成為漫畫家。」

翁力哲的爸爸 翁登城：「我要把我兒子推上去，沒有拖板 推不上去。」

確診罕見疾病後，單親爸爸將力哲一手帶大，不離不棄。

翁力哲的爸爸 翁登城：「罕見疾病 就是 沒有藥，沒有藥 聽到的時候，我太太很傷心，我以前還在做板模，中風2次了 不能做了，所以我要賣房子出來養他。」

新芽獎學金得主 翁力哲：「我爸爸是最大的依靠，我最大的支柱，就在我背後 也幫我滿多的。」

翁力哲的爸爸 翁登城：「沒有 他是我的責任，順其自然 活在當下。」

新芽獎學金得主 翁力哲：「學測之後也要準備考試，也有很大的壓力，新芽獎學金也給了我，繼續讀書下去的動力。」

慈濟志工 李麗惠：「爸爸他很有智慧，讓力哲去選擇他喜歡的科系。」

慈濟志工 劉純蓮：「小孩子電腦方面滿強的，所以也幫他申請了電腦。」

慈濟志工 薛寂珍：「很優秀 向上的精神，讓我們都很敬佩。」

陽光下的少年躍然紙上，力哲用畫作，鼓勵大家勇往直前，不枉一生逐夢踏實。

新芽獎學金得主 翁力哲：「希望我能用我的畫筆 ，帶給世界 帶給大家，勇氣跟希望，去創造自己有意義的東西，想要畫畫，我也想要為台灣做出一些，傳遞快樂 愛與和平。」

