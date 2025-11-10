將如期登記高市長初選 林岱樺：走出派系決定、邁向市民做主

林岱樺(中)表示將會在黨部規定的期限內完成高雄市長初選登記。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨南高嘉縣市長初選於今(10)日開放領表登記，高雄市長初選參選人、民進黨立委林岱樺表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，提出對高雄市的市政願景向市民報告，並提到高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

針對媒體提問，其他初選參選人有提及「若支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，初選若順利出線，會用相同的打法嗎？林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。

對於今日媒體報導，正國會大老陳茂松於上月29日中常會中，向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，盼妥善處理助理費案，與當晚正國會多位黨公職於社群媒體同步發文表態支持是否有關聯？

林岱樺回應，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。

媒體也提問，會不會擔心賴清德的意志影響初選？林岱樺回應，總統的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。

