將審宴會廳凱旋門…白宮「藝術委員會」全員6人遭解雇

白宮28日解雇藝術委員會(Commission of Fine Arts)全體六名成員，改派與川普總統「美國優先」理念一致的新成員；藝術委員會為獨立聯邦機構，原定審查川普總統的建設計畫，包括白宮宴會廳與華府的凱旋門。

「華盛頓郵報」取得的一封白宮總統人事辦公室員工寄出的電郵，內容寫道，「我謹代表川普總統寫信通知你，你作為藝術委員會成員的職務立即終止」。

藝術委員會由國會在100多年前成立，傳統上由建築師與城市規畫師組成，負責就首都地區的建設計畫設計向總統、國會和地方政府官員提供建議，其重點項目包括政府建築、紀念碑與紀念館；通常，白宮官員會徵詢該委員會的意見。

前總統拜登任命、目前被川普開除的六名委員，原任期為四年，但有幾名委員的任期延長至2028年。

六人被解雇之際，恰逢白宮準備進行川普的數個工程計畫，包括斥資3億元建造白宮宴會廳，並將在關鍵審查委員會中安插盟友。

白宮官員證實，藝術委員會全數成員遭解雇。匿名官員透露，「我們正準備任命一批與川普總統『美國優先』政策看法一致的新委員。」

遭撤換的建築師貝克爾(Bruce Becker)去年被任命為藝術委員會的成員，他28日晚接受採訪時，肯定委員會的工作，並表示該機構「在塑造公眾如何感受我國首都及其所屬歷史建築方面發揮重要作用，這些建築象徵我們的民主」。

白宮7月也曾解雇拜登任命的國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)成員，該委員會是另一個城市規畫機構，負責審查白宮的外部建設計畫；如今，國家首都規畫委員會共12名成員中，川普的盟友占多數，且該委員會主席便是川普前私人律師、白宮幕僚秘書夏夫(Will Scharf)。

白宮藝術委員會向來負責審查與表決白宮的重大計畫，如2019年批准由第一夫人梅蘭妮亞‧川普監督的網球館計畫。

建築專家表示，川普可能會援引前例和急於建設為由，繞過該委員會對白宮宴會廳的審查；1947年，杜魯門總統(Harry Truman)也曾擴建白宮陽台，但當時的藝術委員會主席表示，委員會只能為總統提供「建議」。

杜魯門最終仍依計畫行事，並創下先例，而今川普似乎準備效法。

