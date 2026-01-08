將對中採取必要作為 陸委會：研議完成後對外說明

面對立委沈伯洋個資遭中國官媒揭露，以及中共新增「台獨頑固分子」名單，陸委會近日強調政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權。陸委會發言人梁文傑今天(8日)進一步表示，兩岸關係就像打乒乓球，有來有往，所謂必要作為當然要看中方的行動，陸委會研議完成後會跟大家報告。

陸委會8日舉辦2026年首場例行記者會，陸委會副主委梁文傑首先談到中共在2025年對台作為有3點變化，第一，藉著3個80週年擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，再從歷史和法理層面強調台灣是中國不可分割的一部分；其次，加大所謂懲獨力道，進行跨國鎮壓威嚇台人，也對我國軍人、網紅、公職人員、司法官等發布所謂「懸賞通告」，形塑對台具有實質管轄權的假象；第三，對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動、混合戰，企圖壓縮我管轄權。

梁文傑表示，中共近期再次新增所謂「台獨頑固分子」和「打手幫兇」的名單，並不意外，陸委會預期2026年北京對台的施壓、脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，包括今年「兩會」，中共將通過「十五五」的規劃綱要，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等，加大對台促融促統；另外，中共也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外，4月的川習會以及中日關係的持續發展都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密切注意中共對台策略作為，審慎應處。

梁文傑也指出，陸委會對兩岸關係一直出於善意，希望兩邊關係能夠和緩，日前台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇，陸委會從頭到尾都抱持樂見和協助的立場，但沒想到蔣萬安回台隔天，中共就宣布軍演。梁文傑：『(原音)這樣的狀況讓我們對於這個對方的善意真的不能夠期待、真的不能夠期待。我們對於今年兩岸關係的狀況，我們依然是秉持著善意，但是對方看起來是沒有。』

他提到，立委沈伯洋住家的衛星圖被所謂部落客貼網，這是國台辦的說法，但陸委會看的不是部落客個人的行為，而是中共動員官媒協助傳播，近日更新增「台獨頑固分子」名單，種種狀況看起來都沒有善意的行為，政府將視中方行動採取必要作為。梁文傑：『(原音)當然要看對方的行動，兩岸關係是不斷的、就像打乒乓球一樣，有來有往，所以，我們研議完成之後會跟大家報告。』

國台辦7日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、以及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單。梁文傑表示，中共的目的就是要恫嚇台灣人民，製造寒蟬效應，特別是他們這次列了專門承辦國安案件的檢察官，中共今天可以去制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁判匪諜的法官，這絕對不能容忍。他並指出，陳舒怡承辦的國安案件所抓的匪諜有人躲在藍營、也有人躲在綠營，所以國家安全需要台灣全民的支持，不分政黨。

梁文傑說，雖然某些政黨的某些人士已經不把捍衛中華民國當成目標，但是現在的中華民國官員、公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是如此，未來也將會如此。