將川普畫成「瓦解石棺」 哈米尼發文嗆：這個人將被推翻

伊朗反政府示威持續升溫，如今進入第三週，血腥鎮壓已經造成超過500人喪生，當局更連續超過84小時切斷通訊網路。美國總統川普（Donald Trump）日前放話稱將出手干預，引發伊朗政府不滿，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發布一張諷刺漫畫，將川普畫成逐漸瓦解的石棺，更寫下「這個人也將被推翻」，以此表達對川普的強烈不滿。

哈米尼在官方社交平台X發布了一幅漫畫，將川普描繪成一個正在崩解的石棺，並寫下「這個人也將會被推翻」，只見畫中變作石棺的川普置身於一座刻滿象形文字的陵墓中，石棺上還雕刻著美國國旗和國徽，不過石棺本身已經崩塌，貌似是暗示著美國在川普政府的帶領下，逐漸走向衰亡的意象。

哈米尼配文寫道，「這個人傲慢自大的坐在那裡，評判著整個世界」，更提及法老、尼姆羅德（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德·禮薩（Mohammad Reza）等人，以此諷刺川普，「他也應該知道，世界上那些暴君和傲慢的人，通常都是在他們最驕傲的時候被推翻的，這個人也一樣會被推翻」。

