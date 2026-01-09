將帶獎章入牢房！蔡正元曝人生最後政治期待

▲國民黨主席鄭麗文致送中央評議委員蔡正元同志實踐一等獎章及證書。（圖／記者林怡昕攝，2025.01.07）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元日前「三中案」二審宣判，遭依業務侵占罪判刑3年6月確定，即將入獄服刑，不請求再審。為此，國民黨主席鄭麗文日前特別頒發黨內最高榮譽的「實踐一等獎章」給蔡正元；鄭麗文當時表示，要讓大家知道「蔡正元是帶著勳章入獄」。而針對獲頒獎章，蔡正元昨（8）日透露，他一開始跟黨中央說，他沒那個份量，但鄭麗文說，他至少時間比較久。

蔡正元昨上《中天辣晚報》指出，謝謝鄭麗文跟黨中央決議要頒發給他實踐一等獎章，他剛開始跟他們說，他沒那個份量，要嘛就頒給前國民黨副主席關中等人。不過，鄭麗文告訴他，他至少時間比較久。他從事國民黨志工性質的黨務工作，已經有20年了，時間上算是比較久，非常感謝鄭麗文跟黨中央的肯定。

廣告 廣告

蔡正元接著表示，他把最近唯一的主張提出來，並沒有想要再當官，也沒有想要什麼政治權力，他人生只有一個最後的政治願望，就是希望在有生之年，看見國民黨再執政一次。他呼籲，國民黨黨中央應該盡最大的努力，去團結民眾黨跟所有的在野黨，而且要盡最大的努力去爭取中間選民，這是國民黨最弱的這一塊，那也是過去韓國瑜、侯友宜沒辦法很順利的原因。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

停擺多年重啟！國共論壇1月底北京登場 蕭旭岑領隊出席引關注

「我們絕不放棄！」空軍發聲集氣 全力搜救辛柏毅惹淚崩

國防部簡報42個【無】全場看傻！他狠酸顧立雄：脫褲子放屁