將平靜感化成一口清涼辛香 2026風味關鍵字「霜感八角」呼應年度代表色「雲舞白」

全球風味與香氛原料大廠 DSM-Firmenich 宣布，將「Frosted Star Anise（霜感八角）」選為2026年年度代表風味。該風味以八角溫暖、辛香、帶甘草調性的核心特質為基礎，結合如霜般的清涼感官體驗，呼應在高度不確定、快速變動的時代背景下，消費者一方面尋求安定與熟悉感，另一方面也渴望煥新與提振的情緒需求。

DSM-Firmenich指出，霜感八角的感官概念，呼應Pantone公布的2026年代表色「Cloud Dancer（雲舞白）」所傳達的純淨、平靜與柔和力量。該色彩象徵在高壓環境中回歸內在平衡的需求，也反映全球消費者對心理舒緩與情緒安定的重視正持續升溫。年度風味的設計，正是透過味覺與多重感官，將「溫暖與清新並存」的情緒狀態具體化。

跨文化香料八角的再詮釋

八角是一種在全球飲食文化中高度辨識的香料，常見於亞洲、中東與拉丁美洲料理，也廣泛應用於湯品、燉菜、熱飲與甜點。其風味帶有甜辣平衡，並呈現甘草、丁香與肉桂般的層次香氣。DSM-Firmenich指出，正因八角同時具備文化熟悉度與複合香氣結構，得以在不同市場中被重新詮釋為兼顧安全感與新鮮感的風味元素。

在霜感八角的風味設計中，「霜感」所帶來的清涼體驗是另一個關鍵。這種清涼並非單一味道，而是一種透過感官感知所產生的整體體驗，讓消費者在口腔中同時感受到溫潤與清新。DSM-Firmenich表示，能同時結合溫感與冷感的多重感官設計，正逐步成為飲品、甜點與創新食品的重要趨勢。

熟悉卻未被說清楚的風味市場

從產品趨勢觀察，八角其實早已被大量使用。DSM-Firmenich的上市資料顯示，過去10年間，全球有數千至近萬項新產品採用八角或相關風味，但僅有少數會在包裝或產品名稱中明確標示「八角」。這代表消費者雖然對其風味並不陌生，卻未必清楚辨識來源，也為品牌提供了重新定義與強化風味敘事的空間。

進一步的消費者洞察研究也顯示，約有3分之2的受訪者表示「認識八角」，但實際確認曾清楚品嚐過其風味的比例僅約3成多。這種認知與體驗之間的落差，被視為未來風味創新的重要切入點，特別是在熱飲與含酒精飲品等類別中，八角風味的出現，往往預示著新一波風味探索的開始。

從食品到香氛：以情緒為核心的風味策略

除食品與飲料領域外，DSM-Firmenich也指出，「Frosted Star Anise」具備跨品類延展潛力。其溫暖與清涼交錯的特性，不僅可應用於氣泡飲、冰品與甜點，也能延伸至香氛與個人護理產品，成為串聯嗅覺、味覺與情緒體驗的關鍵元素。

DSM-Firmenich強調，年度風味的意義不僅在於預測市場喜好，而是協助品牌理解消費者在心理與情感層面的轉變。透過如 Emotion360等全球消費者研究工具，企業得以將「舒緩、振奮、安心」等抽象情緒，轉化為具體可感知的風味與產品體驗。2026年的霜感八角，正是這種以情緒為核心的風味策略的代表案例。

八角是世界各地美食的常用香料，例如越南河粉和摩洛哥塔吉鍋，以及熱紅酒和果醬等經典食品中也經常用到它。（圖片來源：food ingredients first）

