將建築語彙化為桌上風景 台中綠美圖推出首款限量商品「birdi」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】全台首座結合市立美術館與市立圖書館的台中綠美圖已正式開館，為呈顯綠美圖開館的特殊意義，兩館邀請台灣設計師楊水源，以建築外牆採用的金屬擴張網為素材、綠美圖空間概念為核心，推出開館限量商品「birdi」，將建築語彙轉化為造型輕盈的平衡擺飾。台中市立美術館表示，設計師把綠美圖獨特的建築與藝術能量，化作日常生活中的桌上風景，即日起於朋丁綠美圖店獨家販售。

▲birdi取材自擴張網建築材料，延續建築輕盈、通透與流動的語彙。（攝影／張國耀）

廣告 廣告

綠美圖坐落於中央公園，為一座融合知識、藝術與公園綠地的新興文化場館。由國際知名建築團隊 SANAA 事務所設計，以「文化森林」為核心概念，透過八座相連卻又各自獨立的量體，營造出開放、透明及流動的場域。為呼應「透明、流動」的建築設計理念，建築外牆採用大量金屬擴張網包覆，不僅映照周邊公園景觀，引入自然的微風與光線進入室內，更消融建築與環境之間的界線，遠觀像是在建築外披上一層薄紗，使建築物彷若輕盈地漂浮在綠地之上。

為了紀念綠美圖自規劃到開館，歷時15年的重要里程碑，兩館特別邀請曾獲多項設計大獎，並受邀於國內外展覽發表作品的工業設計師楊水源合作，推出開館限量紀念商品「birdi」。設計取材自擴張網建築材料，延續建築輕盈、通透與流動的語彙，轉化為平衡擺飾，造型如同停棲平衡的鳥，線條柔和延展；金屬材質在穿透光線的同時保留加工痕跡，使物件於不同角度呈現細緻且動態的光影變化，象徵藝術與知識共融的場館精神。

中美館表示，此次製作感謝上鎧鋼鐵提供與綠美圖外牆相同形式的鋁擴張網，並由榮獲TCOD台中原創殊榮的在地金屬整合製作團隊台華精技協力，與設計師共同經過多次加工實驗與打樣，細緻調整結構平衡與金屬表面細節，確保紀念物件兼具安全性與美感，完成這件獨一無二的作品。另外，「birdi」採綠美圖開館限量包裝，即日起於朋丁綠美圖店獨家販售，邀請民眾將綠美圖的建築精神與文化記憶帶回日常生活。