將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤

記者施春美／台北報導

美國攀岩傳奇Alex Honnold試爬台北101，路人紛紛拿起手機搶拍。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德公開說明，這類人會上在袋中，再捆緊放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾桶。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤！」

40歲的艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將在週六（24日）在沒有安全繩索與裝備的情況下，攀爬高約508公尺的台北101外牆，整個過程將由Netflix進行全球直播。此舉頗受矚目。

廣告 廣告

攀岩者，尤其是攀岩多日的人，如何解決排泄問題，一直讓外界好奇。霍諾德曾在GQ Taiwan的YouTube中表示，早期在1960、1970年代的攀岩多日者，會直接上在牛皮紙袋中，再直接丟到山谷中。「但現在若如此處理，會引發公憤，因此，萬萬不可！」

霍諾德以自己為例表示，他會準備許多使用過的水壺，攀岩時若想排泄，就上在牛皮紙袋中，之後牢牢捆綁紙袋，例如可用封箱膠帶捆緊，擠壓為一小坨，再塞入水壺，吊掛在裝備包的下方，「跟著我一起攀岩。」

他表示，等到抵達山頂等目的地後，再將之扔入垃圾桶中，如此才能不影響大自然，讓攀岩對環境的影響降至最低。

更多三立新聞網報導

大腦突然卡住＝失智症？醫嘆：確實是早期徵兆！「3舉動」可逆轉

咖啡防糖尿病、護肝腎！研究：「超過1杯數」增26%心臟病風險

極渦發威！全球多處暴風雪 鄭明典曝「台灣這時間」最冷

好市多「1產品」涉蘇丹紅！急電會員快退貨 官方最新回應曝

