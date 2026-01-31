將急診醫療專業移至事故現場 新北消防攜亞東醫搶命

新北市政府消防局暨外勤同仁與亞東醫院合影。（圖：新北市消防局提供）

新北市消防局為提升救護品質與亞東紀念醫院簽署「急診EMT延續到院前照護Doctor Car計畫」合作備忘錄。此計畫由消防局長陳崇岳與亞東醫院院長邱冠明共同主持，旨在將急診醫療專業前移至事故現場，建立醫院與消防系統的緊密聯繫。

合作中，消防局一一九勤務中心將根據適應症派遣救護車與Doctor Car，特別針對心跳停止、重大外傷、特殊急症及高風險事件，派遣具急重症處置能力的團隊前往現場，提供進階醫療評估與即時處置，並提前啟動後續醫療資源。

此外，此制度更納入「U1嚴重創傷受困傷病患—醫院雙軌派遣流程」。凡遇傷病患生命徵象不穩定且預估脫困時間超過一小時，現場指揮官即可啟動Doctor Car，由醫師與醫護人員迅速進入現場，執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置，並做出關鍵醫療決策，這將大幅提升受困傷患的存活機會。

消防局長陳崇岳表示，新北急救效能已達新里程碑，OHCA患者康復出院率從1999年的3.1%提升至2014年的12.13%，代表2955位市民重獲新生。消防局與亞東醫院展開合作，導入頂尖醫療技術，如「經食道超音波」和「院前啟動葉克膜」，並結合消防員健檢，構築市民的生命防線。

陳崇岳強調「Doctor Car」的重點在於「醫療前推」，醫師可迅速到達現場進行決策，縮短搶救時間，改善預後。未來雙方將深化合作，強化院前救護與災難醫療，確保市民在危急時刻獲得即時且專業的醫療照護，打造安全的安居新北市。