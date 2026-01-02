將成最資深民眾黨立委 劉書彬預告立院新會期回應民生需求擺第一

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今（2）日來到立法院，第一站就是拜會民眾黨團。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬今（2）日表示，今天是2026年第一個立法院開議日，創黨主席柯文哲也回來民眾黨團看看成員，希望新的一年延續務實改革、理性問政的力量，帶著台灣民眾黨的初心，堅定溫柔地站在全民面前。

柯文哲今天出現在立法院參與民眾黨團舉行的「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會，後頭還拜訪跨黨派成員，希望替黨內全力推廣的《人工生殖法》尋求支持。柯文哲在談論國政時坦言，台灣目前所有問題「只在總統賴清德一念之間」即可解決，也被外界視為民眾黨主席黃國昌月底將卸下立委之際，柯文哲正式重回公眾視野掌舵民眾黨，試圖透過民生法案重啟朝野對話。

民眾黨立委劉書彬（圖）強調新會期民眾黨團會以民生法案為第一優先。（圖／CTWANT攝影組）

2024年2月本屆就任的8席民眾黨立委中，除了早先因故請辭的前立委吳春城外，其餘7名立委將配合民眾黨「兩年條款」政策於月底卸任交棒，因此2025年3月接替吳春城立委職務上任的劉書彬歪打正著地將變成最「資深」民眾黨立委，她會與7名新上任立委共同在第11屆第5會期扛起立院民眾黨團運營。

劉書彬預告，新年度將以民生需求為念，從攸關住宅正義的《住宅法》修正、保障婦幼的《人工生殖法》修正、捍衛勞權的《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，另外搶救崩壞醫療制度、穩定營養午餐品質、融資改革亂象整頓，還有老被詬病的司法正義問題等，新的會期都將持續處理。

攸關外送者勞權的《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案是新一會期民眾黨關注的焦點。（示意圖／CTWANT攝影組）

柯文哲強調「為仁者能以大事小，為智者能以小事大」，這點讓劉書彬非常認同，她直指「心存善念，盡力而為」，希望和每一位民眾黨夥伴一樣，一步一腳印以理性、科學、務實面對每個挑戰，以良知為根本並從民意出發，認真做事、堅定前行。

