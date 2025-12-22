將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬

為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。

漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次輸掉總統選舉、立委也跟著陪葬的「滑鐵盧時刻」，都是因為總統的錯誤決定而導致；這兩次分別是前總統陳水扁2008年爆出的貪瀆案件，不僅讓藍營搶下執政權，民進黨立委選舉更寫下僅27席的難堪紀錄，以及2014年前總統馬英九強推政策引發街頭抗爭，導致2016被綠營翻轉政權，連長年立院優勢的歷史都完全翻車。

「2026算牛刀小試，2028才是驚天動地」，漂浪島嶼坦言，2008、2016的藍綠都因總統的錯誤牽連立委，甚至讓許多認真問政、表現良好的立委都無辜中箭，其中2016大敗後的國民黨更遭到徹底打擊，長期依賴的黨產被清空，導致要想支援選舉都相當拮据，還形成人材中斷的景況。至於賴政府拒絕副署、違法釋憲，會成為綠營催票的動力，還是點燃大罷免大失敗2.0的全民怒火，則仍待觀察。

漂浪島嶼分析，若民進黨在2028守住總統、贏回立院，就算是反攻有成，相對的如果被藍白拿下執政權，又丟失立委席次，民進黨也將重返2008年政黨輪替後的夢魘。

