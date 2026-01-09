將成非洲首個五代戰機國? 摩洛哥180億美元欲買F-35 「這敵國」害怕了....

摩洛哥與美國就採購F-35隱形戰機展開高階談判，若成真將改寫北非空中戰力格局。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

摩洛哥政府正與美國就採購洛克希德・馬丁 F-35「閃電 II」隱形戰鬥機展開高階談判，整體計畫估值約 170 至 180 億美元。一旦成交，摩洛哥將成為非洲首個、也是中東與北非地區第二個部署第五代戰機的國家，對區域空中戰力平衡與安全結構帶來關鍵影響。

外界評估，這項軍購不僅是單純的裝備升級，而是摩洛哥明確轉向「變革型能力取得」的重要戰略訊號。皇家摩洛哥空軍希望藉由 F-35 的隱形設計、感測器融合與網路化作戰能力，補足在生存性、遠程精準打擊與戰場資訊主導權上的結構性缺口，這些能力已難以僅靠升級後的第四代戰機達成。

美國海軍陸戰隊F-35B「閃電Ⅱ」戰機。 圖：翻攝UK Royal Navy

摩洛哥的動向也與其近年快速升溫的美摩防務關係密切相關。自 2004 年被美國列為「主要非北約盟友」，以及 2020 年加入《亞伯拉罕協議》後，摩洛哥在華府的戰略地位顯著提升，長期限制高階武器轉移的政治障礙逐步消除。美國近年對可信賴夥伴出口先進裝備的彈性，被視為摩洛哥推動 F-35 談判的重要背景。

若摩洛哥成功引進 F-35，區域影響將尤其體現在與阿爾及利亞的軍事平衡上。相較阿爾及利亞仍以俄製 蘇-30 系列為主力，並傳出正在評估蘇-57 的可能性，F-35 所帶來的隱形滲透與先發感知能力，將為摩洛哥提供顯著的不對稱優勢，強化其在西撒哈拉與周邊空域的威懾能力。

阿爾及利亞考慮採購俄製蘇-57戰機來對抗摩洛哥的戰力提升。圖為蘇-57 (左)與蘇-75 (右)。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

分析指出，這項潛在採購同時反映摩洛哥對長期財政承受力的信心。除初始購機成本外，F-35 體系還包含長期維保、軟體升級、機密基礎設施與高強度訓練循環，象徵摩洛哥願意以可控風險換取世代級戰力轉型。

整體而言，摩洛哥的 F-35 談判不僅關乎空軍現代化，更是一場戰略身份重塑，顯示其正深化融入美國主導的安全架構，並試圖在未來數十年內成為北非不可忽視的關鍵空中力量。

阿爾及利亞與摩洛哥有領土衝突，長期處於軍事敵對狀態。 圖 : 翻攝自澎派新聞