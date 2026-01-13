將戰賴瑞隆！柯志恩輕鬆喊「知道對手了」：市容終於只剩下2個人看板

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆確定將代表民進黨參選2026高雄市長，至於國民黨高雄市長參選人柯志恩也特別出面恭喜，表示得知對手後心情很輕鬆，市容裡也終於只剩下2個不同人的看板，並喊話未來會是「柯志恩跟新潮流的決戰」，自己會以人民當靠山。

柯志恩先恭喜立法院同事賴瑞隆勝選，對其他3位民進黨參與初選人也很尊敬，因為他們也是花了1年的時間、經費、資源來投入選戰。她說未來就是柯志恩與賴瑞隆的決戰，甚至是「柯志恩跟新潮流的決戰」，因為新潮流資源非常的多，所以未來高雄市長選舉會是以小博大逆轉的方式，自己會以人民來當靠山，展開一場君子之爭。

柯志恩坦言得知綠營民調結果後其實心情很輕鬆，「因為終於知道我的對手是誰了」，而高雄的市容裡也終於只剩下2個不同人的看板，不然之前都是民進黨的。她表示過年後會開始調整選戰節奏，3月會提出一連串的政見，讓市民最有感，這也是自己一直努力的方向。

