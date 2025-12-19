將所學實踐 慈大團隊入選教育部創新創業優選

「SSOYA日常享味社－低碳無毒花草茶」團隊解說作品

慈濟大學參加教育部「大專校院創新創業實戰模擬學習平臺」徵選，三組師生團隊入選，依募資成果，共獲得運營金補助新臺幣56萬元，將用於產品優化、市場驗證及營運模式深化，持續推動創新成果落地實現。



獲得優選的團隊分別是「NeoAnchor－多點式管路固定與調整裝置」、「AIRDSS－人工智慧約束決策輔助系統」及「SSOYA日常享味社－低碳無毒花草茶」，師生從在地需求與實際實踐經驗出發，提出不同的方案。



其中，經營管理學系蘇美惠助理教授指導的「SSOYA日常享味社－低碳無毒花草茶」，以花蓮在地無毒花草與水果為原料，結合太陽熱能乾燥技術，打造低碳、無添加且風味獨特的花草茶產品，並透過AI分析消費者口味與飲用情境，提供個人化拼配與訂閱服務。不僅在服務文創領域創新創業概念發想組中脫穎而出，也依募資成果，獲教育部核定運營金16萬元，展現服務創新結合永續飲食的市場潛力。



慈濟大學表示，這已經是學校第二次入選，展現學生從構思到實作的創新創業實戰力，與創新實力和社會影響力，更顯示慈大在創新創業人才培育上的穩定發展與持續成果。