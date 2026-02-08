將承認外星人存在？導演爆川普7月聯合國演說稿川普 證實回收遺骸

英國導演爆料川普將在7月於聯合國演說，證實外星人真實存在。（示意圖，Pixabay；翻攝IG@whitehouse）

英國紀錄片導演馬克李（Mark Christopher Lee）近日出馬爆料，美國總統川普已準備驚世演說稿，將於2026年7月8日現身聯合國，公開承認外星生命的存在，日期特別選在「羅斯威爾UFO事件」79週年，儀式感直接拉滿。

據外媒《IBTimes》報導，知情人士透露，這場演說的主題非常勁爆。川普將首度承認美國政府確實經手過外星飛行器殘骸與乘員屍體，並證實民間流傳的的神祕研究並非空穴來風，回歸1947年軍方最初承認發現UFO的說法，推翻過去幾十年來政府用來遮掩真相的氣象氣球謊言。

1974年發生了什麼事？

回頭看1947年的那場混戰，美軍雖然在24小時內就改口，閃電撤回新聞稿，但也就此成為UFO研究的聖經。許多人認為由元首親自揭密能改寫人類歷史，但也有人保持懷疑，納悶這種國家級機密怎麼會先被外國導演掌握，畢竟過去類似的狼來了預言實在多不勝數，最後卻都不了了之。

白宮與聯合國對傳聞的反應？

目前相關單位仍守口如瓶，白宮與聯合國均未證實行程。不過，隨著國會聽證會與軍方影像陸續流出，社會大眾對真相的胃口已被養大，究竟這場演說是會翻開歷史新頁，還是變成另一則都市傳說，全球都在等2026年7月8日揭曉答案。

