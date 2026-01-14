將披綠營戰袍出戰嘉義縣！ 蔡易餘致謝鄉親給機會：為了嘉義大家一起團結
民進黨布局2026縣市首長大選，嘉義縣進行初選民調，其結果在今（14）日出爐，由立委蔡易餘出線。他稍早受訪時表示，感謝嘉義鄉親給了自己機會，可以代表民進黨爭取下一任的嘉義縣長。
蔡易餘受訪時說，大家都非常努力在幫自己輔選，包括站車掃街、宣傳等，這次有這樣的成績，自己還是要再次感謝嘉義縣所有鄉親，可以給自己機會，未來可以代表民進黨爭取下一任的嘉義縣長。
蔡易餘也說，在這次初選中，黃榮利議員也提出很多政見，這些政見未來在大選時自己也會參考。他還說，在這次初選中有看到陳明文「明文規定」被放大，但可以看到翁章梁這7年的施政，展現出非常高的政治高度，不但府會和諧，還創造出嘉義縣重大建設的基礎，其展現出不會被任何人左右的領導風格，未來自己也會效仿。
蔡易餘表示，大家都知道，黃榮利與陳明文有非常深的淵源，2人有非常深的革命情感，因此，他呼籲，「我們也不希望每次選舉，因為陳明文造成大家分裂，黃委員可以放下對陳明文的一些偏見，為了嘉義大家一起團結」。
蔡易餘表示，初選大家都會競爭，但把「明文規定」選舉主軸，這樣對嘉義的團結也是不好的，蔡易餘強調，未來自己也不會被其他人左右接下來的選戰。
