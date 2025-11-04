將拜會蔡英文 瑞士國會友台主席：台瑞深化合作的絕佳良機

何志偉拿出台灣種的可可豆給瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）品嚐。 圖：翻攝自何志偉臉書

外交部今（4）日發出新聞稿指出，外交部政務次長吳志中3日接見瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）議員。雙方就深化台灣及瑞士雙邊經貿產業交流等議題交換意見。此外，阿多爾也預計拜會前總統蔡英文，並說，在國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機。

吳志中表示，感謝瑞士國會友台小組對台灣長年的支持及友誼，強調台灣在全球半導體供應鏈居關鍵地位，不僅與瑞士共享民主自由價值，現更與歐洲國家深化各領域的合作；台瑞關係實具寬廣發展空間，期盼阿多爾續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

阿多爾感謝我方熱情接待，並表示積極推動並提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，是符合瑞士國家利益。尤其值此國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，更是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機，返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

吳志中與瑞士國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）議員（左）就台瑞關係交換意見。 圖：外交部提供

外交部表示，阿多爾此行旨在瞭解我國政經最新發展以及促進雙方交流合作，在台期間另將拜會前總統蔡英文、總統府副秘書長何志偉、陸委會主委邱垂正、衛福部政務次長呂建德以及瑞士商務辦事處。

何志偉今也透過臉書發文分享，他拿出台灣自己種的可可豆給阿多爾品嚐，阿多爾也驚訝地問，「這是台灣的？」他則說，台灣除了晶片是世界冠軍，台灣屏東的巧克力也是世界冠軍。

何志偉也談及阿多爾的重要性，並說，今年三月，當中國在未事先通知的情況下，劃定台灣海岸外的實彈演習區，阿多爾公開質疑這行為。他強調，「每一個對台灣的善意，都是我們向世界證明台灣重要性的關鍵要素。」

