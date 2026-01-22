將接任立委！中配李貞秀沒拋棄中國籍？陸委會震撼證實「尚未接獲任何文件」

即時中心／徐子為、陳治甬報導

民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，已確定於2月1日辭去立委職務；這也代表有中配背景的李貞秀可望遞補立委。不過，今（22）天媒體詢問陸委會該案進度，陸委會證實，截至目前為止，政府各部門都尚未接獲「李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明檔案」。

黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍6人確定將於今年2月1日去職；至於陳昭姿、劉書彬將續留國會，主要是陳昭姿是前任黨主席柯文哲承諾，在任內完成「代理孕母」解禁法案完畢才卸任，劉書彬則是去（2025）年3月14日才遞補立委，任期未滿2年，因此不受影響。



根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。



其中，李貞秀可能成為立院首位中配背景的立委受矚目，據了解，李貞秀來自中國湖南，透過婚姻來台生活逾30年。她曾在多家電子業上市櫃公司工作，同時也是一位「五寶媽」，因崇拜柯文哲，主動加入民眾黨成為終身黨員，後獲列民眾黨不分區立委第15順位。



今天下午陸委會舉行例行記者會，陸委會發言人梁文傑回覆媒體提問，他證實，截至目前為止，政府各部門都尚未接獲「李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明檔案」。



梁文傑進一步說明，按照《國籍法》規定，我國公職人員禁止雙重國籍，最遲在就任一年內須放棄他國國籍，每個人都須按照規定，該怎麼做就怎麼做。





