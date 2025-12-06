將接棒應曉薇？應佳妤曝2026新動向

國民黨台北市中正、萬華議員應曉薇的大女兒應佳妤，近期勤跑行程引發熱議，她表示，未來選與不選議員她都準備好了。（擷取自台北市議員應曉薇臉書／張珈瑄台北傳真）

備戰2026地方大選，北市議員候選人皆在地方熱身許久，其中國民黨台北市中正、萬華議員應曉薇身陷京華城案，外表亮麗的23歲大女兒應佳妤近期勤跑行程引發熱議，外界好奇是否有意交棒。應佳妤6日表示，對於2026年的動向，現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員她都準備好了。

應佳妤今天在臉書發文指出，「感謝中正、萬華愛護、支持佳妤的市民朋友以及廣大相挺佳妤的網友們，你們的擁抱、加油、打氣、評論、指教，我都看到了」。從小時侯就跟著媽媽，走遍中正、萬華區的每一個角落，陪著媽媽認真努力打拼，服務市民朋友。即使在國外就學期間，仍心繫她所念念不忘的中正與萬華，如何更先進、如何更全方位照顧弱勢市民。

應佳妤說，對於2026年的動向，現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員，她都準備好了，她會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作。

應曉薇時常也會在臉書分享應佳妤的事，她日前發文表示，「昨忙著跑地方行程，應佳妤則在議會加班到晚上8點多，一天就把當日選民服務全做好才肯離開研究室，感謝市民朋友對佳妤及所有團隊人員的信任，我們會更努力。」

