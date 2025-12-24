將推國民黨智庫組織整併 李鴻源談張顯耀笑稱「從小看大的，這個小弟弟」

國民黨智庫副董事長李鴻源。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文加速啟動黨智庫運作，新任智庫副董事長李鴻源下午到中央黨部與鄭交換意見。李會後受訪表示，未來將推動智庫改組，將現有對應立法院8常設委員會的8個組整併為至多4個組，各組召集人人選已有構想。

談到新任智庫執行長張顯耀，均是系出親民黨的李鴻源直言，跟張太熟了，「從小看大的，這個小弟弟啊」。李表示，還沒碰到張，一定會把分工分清楚，像張與副執行長間要怎麼分工？誰該幹什麼事？

李鴻源說，之前智庫的8組召集人全都沒有留任，未來也不認為需要分成8個組，會推動改組，頂多4個組都已經夠了；目前8個組是對應立院常設委員會，但問題智庫根本沒這麼多人，且現在每個問題都跨了好幾個組。

廣告 廣告

至於智庫各組召集人人選，李鴻源表示，當然有一些想法，但因為是無給職，要看人家願不願意，還要再徵詢，今天才跟鄭麗文談完，希望盡快完成改組與召集人聘任。

李鴻源說，今天就是跟鄭麗文聊聊智庫方向，先了解智庫現在狀況，看組織有沒有必要再做調整，未來怎樣分工，如何協助執政與準執政縣市，幫忙把脈找出幾個重點，但僅止於廣泛交換意見，沒有具體談什麼。

李鴻源表示，智庫就是國民黨的腦袋，甚至希望這個智庫是台灣的智庫，但現在國民黨現在沒人沒錢，如何利用現有資源，找到問題，然後想辦法解決問題，先把智庫狀況先弄清楚，現在要談具體問題還太早，還需要一點時間。

更多太報報導

藍白明共同宣布推動「台灣未來帳戶」 12歲以下幼兒可領總額16萬元成長基金

張顯耀、沈建億接任藍智庫正副執行長 未來將一南一北主責推動業務

2026議員「最美選區」2.0缺李利貞 國民黨新北板橋「葉元之遺缺」戰將待尋