將教室搬到花蓮縱谷 永仁高中實踐做中學的課綱精神

高中生師生合作控窯

臺南市永仁高中今年寒假不一樣。校方將教室搬到花蓮的縱谷、高雄的森林，甚至搬進了手機的鏡頭裡。透過「原味花草察」、「擁抱自然」與「數位短影音」等系列營隊，帶領學子在真實情境中解決問題，實踐新課綱「做中學」的核心精神。

為期四天的跨島深度之旅，由校內「置之史地而後生」教師社群帶領的「原味花草察：花蓮實察」營隊，帶領學生跨越中央山脈，不同於一般的觀光旅遊，強調「移動地實察經驗」。