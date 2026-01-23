將數位工具應用於日常生活 後壁DOC製作數位紅包袋

農曆新年馬年將至，為結合年節文化與數位學習，臺南市後壁數位機會中心於年前規劃具生活感與創意性的數位應用課程，特別邀請賴政達老師，運用平板電腦，帶領學員親手繪製屬於自己風格的新年紅包圖案，並實際製作成專屬紅包袋，讓數位科技化傳遞春節的祝福。

菁寮國小校長顏百鴻表示，透過貼近生活的課程設計，協助不同年齡層民眾善用科技，將數位工具實際運用於日常生活、學習與創作之中。