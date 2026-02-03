將新科技結合在地特色 胡家紋深耕偏鄉教育獲績優計畫

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科技大學應用科技學士學位學程助理教授胡家紋，長期帶領技優生發揮專業，深耕偏鄉，如用3D列印技術連結花蓮玉里在地文化，讓科技與在地產業有所連結，並激發出學生的學習動機，近期以「技優回鄉」計畫獲教育部113年度教學實踐研究計畫績優肯定。

談到深耕偏鄉的初衷，胡家紋表示，偏鄉學校缺的是師資，併班使得教師必須教授不擅長的科目，因此她發展出一套結合「教中學(LdL)」與「線上私播課 (SPOC)」及「跨域整合實作 (STEAM)」三合一的「虛實整合」創新模式，讓台科大技優生擔任「小老師」。

胡家紋分析，這群技優生大多具備「手作強、表達弱」的特質，因此，規劃讓學生參與錄製6小時的高品質SPOC數位課程「創業停看聽」，並讓他們實際前往花蓮玉里高中擔任授課教師，手把手帶領當地學員實作。而讓學生站在講台上教課，會激發出一種意想不到的能量，他們努力的原因很單純，就是「怕丟臉」或「我也可以是一個榜樣」。

計畫團隊引導玉里高中學生和進修部學員，應用電腦繪圖與3D列印，設計出38款融合水鹿、山豬、桐花等在地元素的食物模具，參與者年齡從18歲橫跨至78歲，並包含原住民、新住民、客家等多元族群。有在地學員將技術應用到機車零件、餅模開發與文創小物上，讓科技與在地產業產生了真實的連結。

胡家紋指出，當孩子發現自己的所學對當地有用，並能把知識傳遞給家鄉的高中生、鄰居阿伯、阿母時，那種使命感和成就感是無可取代的，甚至有人覺得「能回家鄉站在講台上，簡直是光宗耀祖」。對台科大技優學生而言，雖然這樣的實體教學任務負荷較重，卻能顯著激發學生的學習動機與跨域整合成效。

面對數位轉型的挑戰，胡家紋提到，儘管推廣「科普STEAM與數位SPOC」虛實整合，但年長學員在電腦使用時仍會遇到障礙，這讓她深刻意識到，偏鄉USR需要與在地教師的密切合作，及更細緻的客製規劃與滾動修正。而未來計畫將擴大至更多縣市，並計畫加入「自媒體創作」與「AI應用」等新興主題，並以工作坊形式協助在地進行師培。

