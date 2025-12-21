將於12/25在高雄車站發動更大的事件 檢調迅逮人5萬交保 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北市發生男子張文接連在台北車站及捷運中山站無差別隨機攻擊路人，造成4死11傷慘劇，竟有網友在Threads上留言「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論，橋頭地檢署指揮調查局資安工作站、高雄市調查執行搜索，迅速逮捕陳姓嫌犯，檢察官偵訊後，認陳嫌涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭令以5萬元交保。

調查局指出，台北市隨機攻擊事件發生後，調查局即成立1219反恐專案，要求各外勤調查處站調查官密切掌握轄區安全狀況，並進行跨單位資訊整合，針對網路轉傳貼文「主角張文是我兄弟 我們是一個組織 今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點 高雄車站……」。

調查局資安工作站、高雄市調查處積極溯源查獲陳姓男子涉嫌於網路轉貼該恐嚇言論，涉犯恐嚇公眾罪，立即報請橋頭地檢署蔡婷潔檢察官指揮偵辦，以全力維護社會安定。

檢察長張春暉認此恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站，於20日執行搜索後，拘提被告陳男到案。經檢察官蔡婷潔訊問後，認被告陳男犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元

橋檢表示，台灣高檢署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋木已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成 立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全；橋頭地檢署呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐 嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。

照片來源：調查局

