將書香融入生活 雲林微冊愛閱讀生活節11/22登場

（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」活動將於22日登場，雲林縣長張麗善說，活動結合親子路跑、故事演出、文創市集等，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。

雲林縣文化觀光處今天舉行「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」啟動記者會，張麗善表示，此次活動以「閱讀接力‧點亮雲林」為主軸，象徵縣府串起在地閱讀品牌「微冊角落」的深耕精神，與未來縣總圖書館「耕雲圖」的遠景，象徵從種子到大樹的永續閱讀傳承。

張麗善期盼透過書籍與城市走讀增廣見聞，讓親子在生活場域中累積閱讀經驗，營造更厚實的閱讀風氣，讓孩子能有個更豐富的閱讀體驗。

雲林縣文化觀光處長陳璧君說，雲林推動「微冊角落」閱讀品牌以「讓整個雲林都成為你的圖書館」為目標，目前已有351處、約有3萬5000冊書籍流通，讓閱讀不再只是靜態行為，而是能夠結合運動、走讀、城市探索的生活方式。

雲林縣文觀處說明，「微冊愛閱讀生活節」搭配「閱讀路跑」，22日早上7時30分從文化觀光處出發到行啟記念館，全程3公里，以奔跑與走讀的方式閱讀城市風貌，象徵閱讀的行動力與城市的活力。現場還有文創市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽、韓國繪本行旅展等活動。（編輯：李亨山）1141120