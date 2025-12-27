將會澤倫斯基 川普：他的和平計畫「在我批准前都無效」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日將赴美會見美國總統川普，提出修改後的烏俄「20點和平計畫」。川普在會面前夕接受政治新聞網站《政客》(Politico)訪問時對此表現冷淡，稱澤倫斯基的方案「在我批准之前都無效」。

澤倫斯基預計28日在佛州與川普會晤，並在行前告訴媒體，他將帶去一份新的20點和平計畫，內容包括提議在烏國東部設立非軍事區，但附帶一個關鍵條件，俄國必須從頓內茨克相應區域的土地上撤軍。雙方會晤的重點將是美國能否提供烏國安全保障。

不過，川普26日接受獨家專訪時似乎對澤倫斯基的提議反應冷淡，並不急於表達支持，「在我批准之前，他的方案都無效，所以我們拭目以待」。報導指出，川普有意將自己塑造成烏克蘭和俄羅斯之間任何和平協議的最終仲裁者。

川普的言論凸顯烏克蘭的命運在很大程度上取決於能否說服川普，烏克蘭做出的讓步是否足以令有時似乎傾向於向俄羅斯靠攏的川普滿意令人好奇。目前，俄國幾乎沒有改變其對終戰途徑的強硬立場，也沒有對最新的和平計畫作出回應。美國則一直在敦促澤倫斯基放棄最初的要求，川普似乎也常常對這種討價還價失去耐心。

儘管如此，川普仍相信他這次與澤倫斯基會晤可能會富有成效，「我認為和他的會談會很順利，我認為和普廷的會談也會很順利」，並補充說他希望「儘快」與普廷通話，「只要我願意」。川普也提到，俄國經濟正面臨嚴峻挑戰，「他們的經濟狀況很糟糕，非常糟糕」。

在川普發表這番言論的前一天，澤倫斯基與川普特使魏科夫及川普女婿庫希納進行通話，澤倫斯基稱那通通話「很好」。

另外，澤倫斯基此次赴美除了討論安全保障外，還將聚焦札波羅熱核電廠的管理及頓巴斯地區的領土控制問題。烏克蘭官員稱，澤倫斯基的計畫旨在展現靈活性，同時又不割讓領土，但華府方面對此鮮有公開回應。

