將母乳送給每一位需要的小嬰兒，北市聯醫打造智能化母乳庫與小型發送站網絡

母乳是早產兒最珍貴的生命營養來源，但過去捐乳與配送往往受限於地理距離與流程繁複。為提升供應效率，臺北市立聯合醫院打造全新「智能化母乳庫」，並同步擴增全台小型發送站，讓母乳能迅速、精準送抵每一位需要的小嬰兒。

母乳是早產兒最好的防護盾

根據研究顯示，母乳富含長鏈不飽和脂肪酸，如DHA、AA，是腦部與視網膜發育的重要元素；母乳寡糖能優化腸道菌群、阻斷病原體附著；分泌型IgA與乳鐵蛋白更能強化免疫力，顯著降低壞死性小腸結腸炎（NEC）、敗血症與慢性肺病風險。母乳哺育也能降低視網膜病變以及未來慢性病機率。

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室主任張芳維指出，北市聯醫將母乳庫全面升級，結合智慧科技與母嬰友善理念，建立從捐乳到配送的完整系統，更新後的流程包含：

1.走入式冰箱監控、單一動線與 HACCP 管理，確保品質安全。

2.捐乳線上問卷、抽血資料即時審核，掌握捐乳動向。

3.層架定位系統管理庫存，讓母乳進出精準化。

4.增設小型發送站與冷鏈配送，確保母乳「馬上喝」到早產兒口中。

5.使用者回饋追蹤奶源，持續監測健康與供應。

高規格滅菌處理 品質冠絕亞洲

張芳維指出，初期母乳庫集中在台北，讓中南部捐乳與領乳較為不便。建立全台合作網絡後，已與台大醫院、台中榮總、中國附醫、中山醫院、童綜合醫院等合作，讓使用者能更快取得母乳。

網絡化後，年受惠人數已從 600 人提升至 766 人，臨床效率明顯提升。這套模式多次受邀於國際學會分享，讓台灣的母乳庫經驗登上全球舞台。聯醫表示，每一滴母乳都是珍貴資源，透過系統化與科技化管理，能讓母乳快速、安全地送到最需要的小嬰兒手中。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

