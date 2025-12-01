將海港城市浪漫融入家的設計！日式廚具將飲食文化變成凝聚家的重心，3+1 房格局打造一家人的療癒港灣

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 文儀室內裝修設計

迎著基隆徐徐海風，眺望那一片湛藍而遼闊的海港，這間 37 坪新成屋風格取之於在地特色，以大海無盡的律動與豐富色彩為靈感，將地中海的明亮、純淨與活潑元素巧妙地融入現代風格中，在經典的藍與白的純淨對話中勾勒出極簡而精緻的質感。格局上規劃彈性的 3+1 房，不僅建構出舒適寬敞的休憩客廳，更將日式美學中以用餐時光凝聚家人情感、建立生活儀式的文化背景，選用極富盛名的日本進口琺瑯系統廚具，在溫馨的用餐空間中蘊藏現代生活必備的強大收納機能。在這裡不僅貼近大海的物理距離，更成為一家人的「海之所，心之歸」。



一踏入門，映入眼簾的是深邃且實用性極高的玄關長廊，文儀設計團隊在此配置了完善且細緻的收納機能，懸浮式鞋櫃、隱藏式雨傘架、專為掃地機器人預留的充電空間，以及整合於牆面的對講機，每一處細節都為繁忙的日常生活提供了滿分的便利與從容。動線自玄關優雅延伸，直抵一家人的核心聚焦點的開放式中島餐廚空間，配置實用又衛生的雙水槽設計，方便食材清洗分流，兼顧家庭的飲食安全。中島的規劃延伸出流暢的動線，本身不僅是高效的備餐檯，更成為廚房與客廳之間流暢的連結點，巧妙地區隔了場域的屬性，同時又營造出一個家人間可以輕鬆交流、互動的開放溫馨氛圍。擅長將日式美學帶入各種居家風格中的文儀設計，特別挑選日本進口琺瑯系統廚具為核心，細膩的多尺寸收納系統，將各式餐具、鍋具甚至小家電，皆有專屬的智慧歸位空間；檯面與壁面大量選用耐高溫、耐刮磨又易於清潔的琺瑯板，讓烹飪不再是負擔，而真正成為一場優雅從容的生活儀式。客廳空間以深邃的藍色薄板磚，創造具視覺衝擊力的客廳主視覺；鑲嵌金色光澤宛如海面波光粼粼的反射，與陽台外的海天一色相互呼應，以其寬廣的尺度和自在的氛圍迎接每一位歸人。利用客廳的深度與坪效優勢，巧妙地利用一扇玻璃鐵件拉門規劃為出靜謐的獨立書房，色調延續客廳的靛藍，內部沿樑下訂製白色與藍色搭配的收納牆，上櫃底板選用義大利磨石子增添異國風情，下櫃則選用霧灰色塗料像是穩定船隻的船塢，形塑出閱讀、工作或獨處的完美角落。

主臥室延續以基隆的海為主題色的設計概念，引入更多木質元素，從地板到櫃體皆以淺色木皮鋪敘空間；床頭牆運用藍色塗料，簡化繁複的設計凸顯主題色在空間的識別，在溫潤的木紋與蔚藍色調下營造出海島別墅的沉靜氛圍。主臥亦規劃了時下流行的獨立更衣間，內部利用淺木櫃體與淺藍櫃體界定出男女主人各自的衣物收納空間；上半段選擇以吊掛為主，結合下半段抽屜櫃為輔的收納方式，不僅方便屋主一目瞭然地取用衣物，也讓日常衣物整理變得更加井然有序，實現空間美學與實用機能的完美平衡。設計團隊利用浴室空間建築體的弧形牆面鋪貼靛藍馬賽克磁磚，搭配浴櫃的波浪曲線創造宛如海浪般的景象；採取日式衛浴中淋浴間與浴缸整合的設計，將濕區整合並安排在採光窗處，在都市住宅裡營造出滿滿的度假感。

