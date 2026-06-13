將滿80歲仍無處不在！ WSJ：川普高曝光背後老化跡象浮現

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普14日將迎來80歲生日。《華爾街日報》指出，這位幾乎天天占據新聞版面的總統，持續以高強度公開活動展現活力，但口誤、閉眼畫面與健康變化，也讓外界對其年齡的討論升溫。

報導以川普本週行程為例指出，他深夜觀看NBA總決賽時被拍到閉眼畫面，返抵白宮已是凌晨2時後；隔天上午接受媒體電話訪問，數小時後又下令對伊朗發動空襲。這種緊湊節奏，已成為白宮展示總統精力的重要方式。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)表示，川普透過頻繁公開露面與繁重行程證明自己足以勝任總統職務。不過，外界也從這些公開活動中看見高齡總統的另一面。除了NBA比賽中的閉眼畫面，攝影鏡頭也多次捕捉到他雙手瘀青。白宮解釋，瘀青是頻繁握手造成，相關畫面則受到拍攝角度影響。

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口誤與健康變化受關注

《華爾街日報》指出，川普近年偶爾出現口誤情況，包括曾將格陵蘭(Greenland)誤稱為冰島(Iceland)，也曾把荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)說成「伊朗海峽」，並混淆南美洲與中東近期衝突。

根據先前披露的體檢資訊，川普聽力有所退化，皮膚較為脆弱，最近兩次年度健康檢查之間體重增加約6.35公斤。共和黨籍聯邦眾議員辛格(Ryan Zinke)認為，川普步調雖不如過去，但仍比多數同齡人活躍。

報導指出，前總統拜登2024年因健康問題退出連任選戰後，美國社會對高齡領導人的關注明顯升高，也使川普的年齡與健康狀況受到更嚴格檢視。

民主黨籍聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)近期引用川普在公開場合閉眼的影片，質疑白宮應進一步說明總統健康狀況。不過國務卿魯比歐反駁相關指控，稱川普每天長時間工作，「日以繼夜」處理公務。

至於即將到來的80歲生日，川普則坦言自己並不喜歡這個數字。他說：「我不喜歡這個年紀，但無論如何，我還在這裡。」

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